Хабиб — об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту»

"На сегодняшний день Умар является одним из самых разносторонне развитых бойцов в мире. Его следующий бой [состоится] ровно через три недели — против бывшего чемпиона UFC. Его путь в этом виде спорта набирает очень интересный оборот.
Безусловно, победа в следующем бою выведет его на совершенно другой уровень и откроет двери в самую элиту UFC. Он тренируется с детства, но та интенсивность и напряжение, в которых он находится последние 12 лет, впечатляют. Только вперед, брат!" — написал Нурмагомедов в личном телеграм-канале.
Следующим соперником Нурмагомедова станет Дейвисон Фигейредо. Поединок состоится в предварительном карде турнира UFC 324.
Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем».
Махачев хочет, чтобы Умар получил реванш с Мерабом: «Нужно закрыть поражение. А добраться до пояса время еще есть».