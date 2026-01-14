Ричмонд
Махачев назвал единственное условие боя против Топурии: «Я открыт, welcome»

Российский боец, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о возможном поединке против обладателя пояса UFC в легком дивизионе, грузина Илии Топурии.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

— Бой с Топурией? Я открыт. Без проблем, могу с ним подраться.

— Но не спускаясь в легкий вес?

— Да. Ради чего? У меня уже был пояс в легком весе, меня никто не побеждал. Я просто оставил пояс и поднялся выше. Ради пояса мне это неинтересно. Если он хочет подняться — welcome («добро пожаловать» — перевод с английского).

— Верите, что Илия может подняться?

— Он может подняться, потому что ничего не потеряет. Проиграет — вернется в свой легкий вес и будет защищать пояс.

— Этот бой больше нужен Топурии, чем вам?

— Сто процентов. Я и так был чемпионом в легком весе и спускаться туда точно не буду, — заявил Махачев в интервью «Матч ТВ».

Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. На счету Илии Топурии 17 выигрышей в 17 поединках.

