Хабиб Нурмагомедов: «В январе фанаты убедятся, что Умар — вершина легчайшего веса в мире»

"Время показало, что после поражения Умар поменялся в лучшую сторону: он стал более мотивированным, голодным, прибавилось огня. Когда он выиграл бой после поражения Мерабу, UFC говорили, что Умар — следующий претендент, но это было до поединка Двалишвили и Петра Яна.
Умар настаивал на том, чтобы подраться в январе. UFC дали Дейвисона Фигейредо. Я вижу, что у него есть огонь, хотя были опасения, что он может угаснуть. А в боях в ММА очень важно, чтобы у тебя был огонь, чтобы горел и жил этим. Время показало, что поражение сделало Умара только сильнее.
Думаю, что в январе фанаты увидят и убедятся, что Умар — вершина этого веса в мире на данный момент!" — сказал Хабиб.
Напомним, Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в январе 2025-го.
Следующим соперником Нурмагомедова станет Дейвисон Фигейредо. Поединок состоится в предварительном карде турнира UFC 324.
