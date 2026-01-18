Ричмонд
Хабиб Нурмагомедов: «В январе фанаты убедятся, что Умар — вершина легчайшего веса в мире»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что поражение Двалишвили сделало Умара сильнее.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Время показало, что после поражения Умар поменялся в лучшую сторону: он стал более мотивированным, голодным, прибавилось огня. Когда он выиграл бой после поражения Мерабу, UFC говорили, что Умар — следующий претендент, но это было до поединка Двалишвили и Петра Яна.

Умар настаивал на том, чтобы подраться в январе. UFC дали Дейвисона Фигейредо. Я вижу, что у него есть огонь, хотя были опасения, что он может угаснуть. А в боях в ММА очень важно, чтобы у тебя был огонь, чтобы горел и жил этим. Время показало, что поражение сделало Умара только сильнее.

Думаю, что в январе фанаты увидят и убедятся, что Умар — вершина этого веса в мире на данный момент!" — сказал Хабиб.

Напомним, Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в январе 2025-го.

Следующим соперником Нурмагомедова станет Дейвисон Фигейредо. Поединок состоится в предварительном карде турнира UFC 324.

UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли — Ядун, Умар — Фигейредо и другие бои.

Умар Нурмагомедов: «Очень хочу стать чемпионом. Но в то же время понимаю, что пояс меня кем-то другим не сделает».

