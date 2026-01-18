Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джастин Гейджи: «Выбрать соперника из Хабиба, Ислама и Конора? Подерусь с Махачевым, с Нурмагомедовым потренируюсь. Макгрегор, ничего личного»

Бойцу UFC Джастину Гейджи предложили игру «Дерусь, тренируюсь, отказываюсь», в рамках которой ему нужно распределить трех бойцов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Махачев, Макгрегор, Нурмагомедов? Вот дерьмо… Дерусь с Исламом, тренируюсь с Хабибом, отказываюсь от Конора. Ничего личного.

Джонс, Миочич, Аспиналл? Дерусь с Томом, тренируюсь с Джоном, отказываюсь от Стипе.

Холлоуэй, Диаз, Масвидаль? Дерусь с Максом, тренируюсь с Нейтом, отказываюсь от Хорхе.

Уайт, Роган, Баффер? Дерусь с Даной, тренируюсь с Джо, отказываюсь от Брюса", — сказал Гейджи.

Джастин Гейджи: «Я не остановлюсь, когда заберу пояс. Потом побью Топурию, а потом надо взять реванш у Холлоуэя или Оливейры».