Джастин Гейджи: «Выбрать соперника из Хабиба, Ислама и Конора? Подерусь с Махачевым, с Нурмагомедовым потренируюсь. Макгрегор, ничего личного»

"Махачев, Макгрегор, Нурмагомедов? Вот дерьмо… Дерусь с Исламом, тренируюсь с Хабибом, отказываюсь от Конора. Ничего личного.
Джонс, Миочич, Аспиналл? Дерусь с Томом, тренируюсь с Джоном, отказываюсь от Стипе.
Холлоуэй, Диаз, Масвидаль? Дерусь с Максом, тренируюсь с Нейтом, отказываюсь от Хорхе.
Уайт, Роган, Баффер? Дерусь с Даной, тренируюсь с Джо, отказываюсь от Брюса", — сказал Гейджи.
Джастин Гейджи: «Я не остановлюсь, когда заберу пояс. Потом побью Топурию, а потом надо взять реванш у Холлоуэя или Оливейры».