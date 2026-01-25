Умар Нурмагомедов победил Фигередо на турнире UFC 324

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвесона Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе (штат Невада).
Поединок в легчайшем весе завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.
Нурмагомедову 30 лет, на его счету теперь 20 побед в MMA и 1 поражение. Фигередо 38 лет, в его послужном списке 25 побед и 6 поражений, еще один поединок с участием спортсмена завершился вничью. Бразилец является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
В других поединках россиянин Никита Крылов, выступающий в полутяжелой весовой категории, нокаутом победил представителя Великобритании Модестаса Букаускаса, в среднем весе россиянин Андрей Пуляев единогласным решением судей уступил камерунцу Атебе Готье.