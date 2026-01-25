Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умар Нурмагомедов победил Фигередо на турнире UFC 324

Россиянин одолел соперника единогласным решением судей.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвесона Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе (штат Невада).

Поединок в легчайшем весе завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Нурмагомедову 30 лет, на его счету теперь 20 побед в MMA и 1 поражение. Фигередо 38 лет, в его послужном списке 25 побед и 6 поражений, еще один поединок с участием спортсмена завершился вничью. Бразилец является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

В других поединках россиянин Никита Крылов, выступающий в полутяжелой весовой категории, нокаутом победил представителя Великобритании Модестаса Букаускаса, в среднем весе россиянин Андрей Пуляев единогласным решением судей уступил камерунцу Атебе Готье.

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше