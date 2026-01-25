Умар Нурмагомедов победил Фигередо на турнире UFC 324

Узнать больше по теме

Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC

Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.