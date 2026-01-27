Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магрегор и Дуров обменялись любезностями: «Павел, ты легенда. Я на 100% на твоей стороне!»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в Х ряд совместных фотографий с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, выразив восхищение российским предпринимателем.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

"Мой брат Павел Дуров! В мире, где правительство все сильнее ограничивает нашу свободу, большое уважение Павлу Дурову, несокрушимой силе, стоящей за Telegram!

Этот человек — настоящий боец: будучи изгнанным из России за отказ продавать данные пользователей, построил империю на конфиденциальности и свободе слова, а теперь выступает против войны Евросоюза с конфиденциальностью с их невыполнимыми правилами, которые наказывают инновации.

Он предупреждает нас, что у нас заканчивается время, чтобы спасти свободный интернет от дистопического кошмара слежки и цензуры.

Даже после ареста во Франции и запрета выступать на форумах по свободе он остается твердым, удаляя вредный контент, не идя на компромиссы с принципами. Павел, ты легенда и вдохновляешь предпринимателей и бунтарей во всем мире никогда не сдаваться. Ты мой дорогой друг и верный брат, и я на 100% на твоей стороне!".

Дуров оперативно отреагировал, поблагодарив ирландца:

«Ценю твою любовь, брат. Ты неудержимая сила природы».