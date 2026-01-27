Магрегор и Дуров обменялись любезностями: «Павел, ты легенда. Я на 100% на твоей стороне!»

"Мой брат Павел Дуров! В мире, где правительство все сильнее ограничивает нашу свободу, большое уважение Павлу Дурову, несокрушимой силе, стоящей за Telegram!
Этот человек — настоящий боец: будучи изгнанным из России за отказ продавать данные пользователей, построил империю на конфиденциальности и свободе слова, а теперь выступает против войны Евросоюза с конфиденциальностью с их невыполнимыми правилами, которые наказывают инновации.
Он предупреждает нас, что у нас заканчивается время, чтобы спасти свободный интернет от дистопического кошмара слежки и цензуры.
Даже после ареста во Франции и запрета выступать на форумах по свободе он остается твердым, удаляя вредный контент, не идя на компромиссы с принципами. Павел, ты легенда и вдохновляешь предпринимателей и бунтарей во всем мире никогда не сдаваться. Ты мой дорогой друг и верный брат, и я на 100% на твоей стороне!".
Дуров оперативно отреагировал, поблагодарив ирландца:
«Ценю твою любовь, брат. Ты неудержимая сила природы».