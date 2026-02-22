Мойкано и Данкан подерутся в главном событии UFC Vegas 115, бой Бакли и Брэди возглавит UFC Vegas 116

4 апреля Ренато Мойкано (20−7−1) подерется с Крисом Данканом (15−2) в главном событии UFC Vegas 115.
Турнир UFC Vegas 116, который состоится 25 апреля, возглавит бой Шона Брэди (18−2) и Хоакина Бакли (21−7).
UFC анонсировал два поединка, которые возглавят апрельские турниры серии Fight Night.
