Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мойкано и Данкан подерутся в главном событии UFC Vegas 115, бой Бакли и Брэди возглавит UFC Vegas 116

UFC анонсировал два поединка, которые возглавят апрельские турниры серии Fight Night.

Источник: Спортс"

4 апреля Ренато Мойкано (20−7−1) подерется с Крисом Данканом (15−2) в главном событии UFC Vegas 115.

Турнир UFC Vegas 116, который состоится 25 апреля, возглавит бой Шона Брэди (18−2) и Хоакина Бакли (21−7).