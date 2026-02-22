Ричмонд
Имавов хочет драться со Стриклендом: «Дайте мне этого клоуна в поединке за пояс»

Боец UFC Нассурдин Имавов хочет драться с Шоном Стриклендом за пояс.

«Моя мечта. Дайте мне этого клоуна в поединке за пояс», — написал Имавов в соцсетях.

Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса в главном событии UFC Fight Night 267. После боя Шон вызвал Хамзата Чимаева.

Напомним, поясом среднего дивизиона владеет Чимаев. Хамзат несколько раз говорил о желании перейти в полутяжелый вес ради боя с Алексом Перейрой.

Имавов и Стрикленд дрались в январе 2023-го. Шон победил единогласным решением судей.

