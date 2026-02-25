Россиянка Дарья Железнякова официально получила бой на турнире UFC в Канаде

Железнякова и Кроден подерутся в легчайшем весе на турнире UFC в Виннипеге (Канада) 19 апреля.
Дарья Железнякова провела 12 боев в ММА и одержала 10 побед. На счету Мелиссы Кроден 11 выигрышей в 14 поединках.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о поединке россиянки Дарьи Железняковой и канадки Мелиссы Кроден.
Железнякова и Кроден подерутся в легчайшем весе на турнире UFC в Виннипеге (Канада) 19 апреля.
Дарья Железнякова провела 12 боев в ММА и одержала 10 побед. На счету Мелиссы Кроден 11 выигрышей в 14 поединках.