Россиянка Дарья Железнякова официально получила бой на турнире UFC в Канаде

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о поединке россиянки Дарьи Железняковой и канадки Мелиссы Кроден.

Источник: Соцсети

Железнякова и Кроден подерутся в легчайшем весе на турнире UFC в Виннипеге (Канада) 19 апреля.

Дарья Железнякова провела 12 боев в ММА и одержала 10 побед. На счету Мелиссы Кроден 11 выигрышей в 14 поединках.