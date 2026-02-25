Ричмонд
Даниэль Кормье: «В MMA немногие сохраняют ноль поражений. Хабибу как-то удалось, это безумие»

Даниэль Кормье высказался о рекорде Хабиба в ММА.

Источник: Спортс"

"Многие из моих лучших моментов в карьере произошли после поражений. В MMA очень немногие сохраняют ноль поражений. Никто не остается непобежденным.

Хабибу как-то удалось дойти до 29−0, это безумие. Он ушел в нужное время", — сказал Кормье.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29−0.

17 лучших мемов с Хабибом.

