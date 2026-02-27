Илия Топурия: «Хабиб не был зрелищным бойцом. Мне никогда не нравился его стиль»

"Нурмагомедов не был зрелищным бойцом вплоть до своих последних двух поединков. Интерес к нему во многом держался на том, что он оставался непобежденным.
И все ждали, что рано или поздно найдется кто-то, кто его победит. Если говорить честно, то мне никогда не нравился его стиль ведения боя. Никогда", — сказал Топурия.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.
В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.
Даниэль Кормье: «В MMA немногие сохраняют ноль поражений. Хабибу как-то удалось, это безумие».
Мендес — о лучшем бойце в истории: «Хабиб. Включил бы в эту категорию и Джонса, но не могу из-за его допингового прошлого».