Сергея Фатеева избрали президентом Союза ММА России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сергей Фатеев избран президентом Союза смешанных боевых единоборств (MMA) России, сообщается в Telegram-канале Министерства спорта РФ.
Голосование состоялось в рамках отчетно-выборной конференции организации, которая прошла в субботу в Москве. Фатеев набрал 136 голосов.
Фатееву 55 лет. Он является председателем совета директоров АО «РСТ». С 15 декабря 2023 года Союз ММА возглавлял Виктор Дроздов, оставивший должность 31 декабря.
