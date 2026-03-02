Ричмонд
Сергея Фатеева избрали президентом Союза ММА России

Сергей Фатеев стал президентом Союза ММА России.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сергей Фатеев избран президентом Союза смешанных боевых единоборств (MMA) России, сообщается в Telegram-канале Министерства спорта РФ.

Голосование состоялось в рамках отчетно-выборной конференции организации, которая прошла в субботу в Москве. Фатеев набрал 136 голосов.

Фатееву 55 лет. Он является председателем совета директоров АО «РСТ». С 15 декабря 2023 года Союз ММА возглавлял Виктор Дроздов, оставивший должность 31 декабря.

MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
