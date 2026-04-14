Дариуш: «Руководство UFC усложняет жизнь Арману Царукяну»

В прошлом году Царукян снялся с титульного боя UFC из-за травмы спины и после этого сталкивается с предвзятым отношением со стороны руководства промоушена.
«Арман делает все, что в его силах. Потому что кажется, что руководство UFC… Не то чтобы они занесли его в черный список, потому что Арман дрался с Дэном Хукером. Но в целом они усложняют жизнь Царукяну. Я думаю, что он должен получить новый титульный шанс. Дерьмовая ситуация для него», — заявил Дариуш в интервью Helen Yee Sports.
Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.