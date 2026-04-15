Автора лишившего Россию ЧМ-2022 автогола нокаутировали в дебютном бою ММА

В сборной России Кудряшов провел 48 матчей и забил один гол. В ноябре 2021 года россияне уступили в гостях хорватам (0:1) из-за автогола Кудряшова и лишились прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. В стыковых матчах россияне не смогли сыграть из-за отстранения со стороны УЕФА.