Автора лишившего Россию ЧМ-2022 автогола нокаутировали в дебютном бою ММА

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов был нокаутирован во втором раунде во время поединка против рэпера GOODY (Дмитрий Гусаков) на турнире российской промоутерской компании Fight Nights «Медиафутбол против всех».
Во втором раунде боя GOODY нанес хай-кик правой ногой в голову 39-летнему Кудряшову, отправив его в нокаут. Футболисту на ринге была оказана медицинская помощь.
Для Кудряшова это был первый бой ММА. Он объяснил решение принять участие в поединке тем, что «каждый мужчина должен хоть раз выйти на ринг».
В 2024 году Кудряшов завершил профессиональную карьеру. Он выступал за «Сочи», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Спартак», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор» и другие команды.
В сборной России Кудряшов провел 48 матчей и забил один гол. В ноябре 2021 года россияне уступили в гостях хорватам (0:1) из-за автогола Кудряшова и лишились прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. В стыковых матчах россияне не смогли сыграть из-за отстранения со стороны УЕФА.