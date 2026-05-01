Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян встретится с Тони Фергюсоном на турнире в Сент-Луисе

Царукян встретится с бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян встретится с бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Тони Фергюсоном на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в соцсети X.

Поединок пройдет 13 июня в Сент-Луисе. Эта схватка может стать для 29-летнего Царукяна шестой в рамках промоушена.

В смешанных единоборствах Царукян выиграл 23 боя и проиграл три. Он занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.

Фергюсону 42 года, он объявил о завершении карьеры в 2024 году после рекордной для UFC серии из восьми поражений подряд. В 2017 году он становился временным чемпионом организации. На его счету 26 побед и 11 поражений.