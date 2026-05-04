Вражда Чимаева со Стриклендом, возвращение Волкова. Самые интересные поединки на UFC 328

В ночь на 10 мая в Ньюарке состоится турнир UFC 328, в главном событии которого Хамзат Чимаев проведет защиту пояса в среднем весе от Шона Стрикленда. Также в карде выступят еще три бойца из России — Александр Волков, Роман Копылов и Байсангур Сусуркаев. Рассказываем о поединке каждого.
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос
25-летний Сусуркаев стал одним из главных открытий российских ММА 2025 года. Байсангур выступил в претендентской серии Даны Уайта и победил нокаутом в первом раунде. Поединок Сусуркаева так впечатлил босса UFC, что тот дал ему возможность выступить на номерном турнире всего лишь через четыре дня. Там россиянин задушил Эрика Нолана во втором отрезке, а еще через три месяца финишировал Эрика Макконико в третьем раунде. Поединок против Сантоса станет для него возможностью выйти на серию из трех побед.
Матчмейкеры не спешат сталкивать Сусуркаева с опасными соперниками, по крайней мере Джордена Сантоса таковым точно не назвать. Как и Байсангур, он попал в UFC через «контендер», где победил решением судей. А в UFC бразилец успел проиграть и победить, и каждый раз по очкам. Байсангуру нужно уверенно побеждать Сантоса и заявлять о себе как о новой угрозе в 84 кг и возможном сменщике Хамзата Чимаева.
Роман Копылов — Марко Тулио
Выходец из Кемеровской области находится не в лучшей точке своей карьеры. После шести побед в семи боях Копылов проиграл два раза подряд. Сначала Роман уступил Пауло Косте, против которого шел фаворитом, а затем проиграл Грегори Родригесу. Оба раза Копылов не оказал должного сопротивления, и результат на ошибку судей списать не получится никак.
Теперь Роману предстоит встреча с третьим бразильцем подряд. На этот раз матчмейкеры свели Копылова с Марко Тулио, и это довольно резкое понижение оппозиции относительно Косты и Родригеса. Тулио начал в UFC с двух нокаутов в боях с Игорем Потерей и Трежаном Гором, но затем таким же образом проиграл Кристиану Лерою Данкану. Копылову необходимо реабилитироваться и побеждать, иначе серия из трех поражений поставит под сомнение его нахождение в ростере UFC.
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
Ситуации Волкова сейчас не позавидуешь. Драго выиграл пять из шести прошлых поединков и уже давно должен был подраться за пояс, но даже в случае победы над Акостой он не приблизится к титульному шансу. За временный пояс будут биться Сирил Ган и Алекс Перейра, а затем победитель встретится с ныне травмированным Томом Аспиналлом. И даже после этих двух поединков Волков может не получить заслуженную возможность, ведь на турнире в Белом доме выступит Джош Хокит. Если американец нокаутирует Деррика Льюиса, он наверняка обгонит Драко в титульной гонке.
Но прежде чем думать о столь далеком будущем, Волкову нужно победить Кортес-Акосту. Доминиканец выдал ударный 2025 год, в рамках которого провел шесть боев и выиграл пять из них. В начале 2026-го Акоста вырубил Льюиса и вышел на серию из трех нокаутов подряд. Бой против Волкова — это отличная возможность решить, кто больше наработал на титульник: стабильный ветеран или яркий проспект. По-спортивному победитель этого поединка точно должен стать следующим претендентом, но на деле все может случиться иначе.
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
Чимаев стал чемпионом UFC в августе 2026-го, когда он одолел Дрикуса Дю Плесси единогласным решением судей. Хамзат завалял южноафриканца, не позволив ему оказать сопротивления. Пока эксперты думали, кто станет для Чимаева лучшей оппозицией, Насруддин Имавов и Ренье Де Риддер, в очередной раз всех удивил Шон Стрикленд, который разбил Энтони Эрнандеса и опередил всех в титульной гонке.
Ранее Чимаев и Стрикленд спарринговали друг с другом в США, но затем Шон начал атаковать Хамзата в соцсетях. Высказывания американца были жесткими, неуместными и оскорбительными. Осознавая все риски, в UFC даже отменили традиционную битву взглядов, чтобы бой не сорвался из-за спонтанной драки. 10 мая бойцы встретятся в клетке, и, учитывая все сказанное Стриклендом, далеко не факт, что их противостояние закончится сразу после финальной сирены.