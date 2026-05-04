Вражда Чимаева со Стриклендом, возвращение Волкова. Самые интересные поединки на UFC 328

Ситуации Волкова сейчас не позавидуешь. Драго выиграл пять из шести прошлых поединков и уже давно должен был подраться за пояс, но даже в случае победы над Акостой он не приблизится к титульному шансу. За временный пояс будут биться Сирил Ган и Алекс Перейра, а затем победитель встретится с ныне травмированным Томом Аспиналлом. И даже после этих двух поединков Волков может не получить заслуженную возможность, ведь на турнире в Белом доме выступит Джош Хокит. Если американец нокаутирует Деррика Льюиса, он наверняка обгонит Драко в титульной гонке.