Международная федерация ММА допустила российских юниоров с флагом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, а также допустил юниоров из России к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
IMМAF приостановила членство Союза ММА России в марте 2022 года. Российским спортсменам было запрещено выступать на турнирах под эгидой организации, а также проводить международные мероприятия на территории страны.
«Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Победители первенства России (12−17 лет), которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях IMМAF уже в этом году», — отметил Дегтярев.
Министр поблагодарил команду президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене.