Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион UFC Махачев тренируется с двумя олимпийскими чемпионами по вольной борьбе

Российский боец, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сейчас тренируется вместе с двумя олимпийскими чемпионами по вольной борьбе — узбеком Разамбеком Жамаловым и бахрейнцем Ахмедом Тажудиновым.

Источник: Getty Images

Ранее стало известно, что Махачев начал тренировочный лагерь для подготовки к следующему титульному бою UFC.

«Это первый сбор. Здесь большая команда. Есть и олимпийские чемпионы по борьбе Тажудинов и Жамалов», — рассказали в команде Махачева для ТАСС.

Ислам Махачев должен провести защиту титула чемпиона UFC в августе текущего года. Соперник россиянина пока неизвестен.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше