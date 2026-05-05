Волков: «Совсем не понимаю политику UFC по отношению ко мне»

Топовый российский боец UFC Александр Волков высказался о своем положении в тяжелом дивизионе американского ММА-промоушена.

Источник: Getty Images

В воскресенье, 10 мая, Волков проведет бой против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Честно, я совсем не понимаю политику UFC по отношению ко мне. Потому что временами я слышу разные вещи о моем будущем в UFC. Но ситуация такая, что UFC дает мне соперников, чтобы я испытал их — готовы они к титулу или нет. Так было в бою с Жаилтоном Алмейдой. Он был на хорошей победной серии, они поставили его против меня, а после боя уволили его. Но у меня свой путь. Я стараюсь показать всем, что становлюсь лучше и лучше. Что я готов к любым боям», — заявил Волков в интервью MMA Fighting.

Александр Волков провел 50 боев в ММА, одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в тяжелом весе.

