Боец UFC Букаускас назвал главную интригу боя Чимаев — Стрикленд: «Самый большой вопрос»

Чимаев и Стрикленд сразятся за чемпионский пояс на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) в воскресенье, 10 мая.
«Я не думаю. что кто-то может побить Чимаева в среднем весе. Особенно Стрикленд. Я думаю, Чимаев добьется своего даже в стойке. А если пойдет в борьбу, то самый большой вопрос — удосрочит ли он Стрикленда. Я думаю, может. Но главное — он будет доминировать над американцем», — заявил Букаускас в интервью BJ Penn.
Хамзат Чимаев провел 15 боев в ММА и одержал 15 побед. На счету Шона Стрикленда 30 выигрышей в 37 поединках.
