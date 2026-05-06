Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сообщили, что Рамзан Кадыров может стать секундантом бойца UFC Чимаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может стать секундантом бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева в титульном поединке с с американцем Шоном Стриклендом. Об этом рассказал американский боец, бывший чемпион UFC Люк Рокхолд в интервью Ариэлю Хельвани.

Источник: РИА "Новости"

«Я слышал, что, возможно, Кадыров будет секундантом Чимаева. Так что Хамзат будет чувствовать себя максимально безопасно. Посмотрим, как все пройдет. Неделя боя будет интересной. Шон говорил, что будет ходить с пистолетом. Я не уверен, можно ли носить оружие в Нью-Джерси, но им лучше проверить», — заявил Рокхолд.

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Узнать больше по теме
Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
Читать дальше