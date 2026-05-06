Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда UFC Блейдс предсказывает поражение Чимаеву: «Если дойдет до решения судей»

Американская звезда UFC Кертис Блейдс дал прогноз на предстоящий титульный бой UFC в среднем весе между россиянином Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.

Источник: Getty Images

Чимаев и Стрикленд подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) в воскресенье, 10 мая.

«Трудный выбор, но я ставлю на Стрикленда. Я знаю, что я буду в меньшинстве. Но я знаю, что у Стрикленда мощная борьба. Я боролся с ним однажды на тренировке. У него прекрасный грепплинг. Что касается ударной техники, тут у соперников примерное равенство. Но Стрикленд дает большой объем. Возможно, его техника не так безупречна. Но он дает огромный объем. Если Хамзат не поймает Шона ударом, Стрикленд победит. Если бой дойдет до решения судей, победу заберет Шон», — заявил Блейдс в интервью MMA Pros Pick.

Хамзат Чимаев имеет рекорд «15−0» в ММА. Шон Стрикленд провел 37 боев и одержал 30 побед.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше