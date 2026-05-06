Звезда UFC Блейдс предсказывает поражение Чимаеву: «Если дойдет до решения судей»

«Трудный выбор, но я ставлю на Стрикленда. Я знаю, что я буду в меньшинстве. Но я знаю, что у Стрикленда мощная борьба. Я боролся с ним однажды на тренировке. У него прекрасный грепплинг. Что касается ударной техники, тут у соперников примерное равенство. Но Стрикленд дает большой объем. Возможно, его техника не так безупречна. Но он дает огромный объем. Если Хамзат не поймает Шона ударом, Стрикленд победит. Если бой дойдет до решения судей, победу заберет Шон», — заявил Блейдс в интервью MMA Pros Pick.