Рэпер Гуди, нокаутировавший Кудряшова, о бое с Дзюбой: «Готов выйти по любым удобным для него правилам, ему это не поможет»

Рэпер Дмитрий «Гуди» Гусаков прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Ранее форвард заявил, что за солидный гонорар готов «вынести Гуди уже в первом раунде».

— Дзюба сказал, что вынесет вас в первом раунде. На ваш взгляд, какие у него шансы против вас?

— Дзюба — крепкий парень, мы все это прекрасно знаем. Но давайте не будем забывать, что он футболист… Футболисты не умеют драться.

— За сколько вы его вынесете? В чем ваше преимущество?

— У меня было уже два профессиональных боя. Это какой-никакой опыт, это мое преимущество.

— По каким правилам готовы драться?

— Я готов выйти против Артема по любым удобным для него правилам, ему это не поможет.

— Вы сами верите в эту историю, что бой может состояться?

— Я думаю, что бой состоится.

— Если пофантазировать, то против какого бы футболиста вышли в ринг?

— Для меня Дзюба — это босс футбола. После него против футболистов выходить не буду. Дальше только профессиональная история, — сказал Гуди.

Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом рэперу Гуди.