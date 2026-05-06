Рэпер Гуди, нокаутировавший Кудряшова, о бое с Дзюбой: «Готов выйти по любым удобным для него правилам, ему это не поможет»

— Дзюба сказал, что вынесет вас в первом раунде. На ваш взгляд, какие у него шансы против вас?
— Дзюба — крепкий парень, мы все это прекрасно знаем. Но давайте не будем забывать, что он футболист… Футболисты не умеют драться.
— За сколько вы его вынесете? В чем ваше преимущество?
— У меня было уже два профессиональных боя. Это какой-никакой опыт, это мое преимущество.
— По каким правилам готовы драться?
— Я готов выйти против Артема по любым удобным для него правилам, ему это не поможет.
— Вы сами верите в эту историю, что бой может состояться?
— Я думаю, что бой состоится.
— Если пофантазировать, то против какого бы футболиста вышли в ринг?
— Для меня Дзюба — это босс футбола. После него против футболистов выходить не буду. Дальше только профессиональная история, — сказал Гуди.
Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом рэперу Гуди.