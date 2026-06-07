Жорж Сен-Пьер объяснил величие Конора Макгрегора: «На Западе людей привлекают эмоции»

«Я думаю, дело в том, что бои раскручиваются эмоциями. Большую часть фанатов, особенно на Западе, привлекают эмоции. Они повышают интерес к бою. “Он сказал это”, “Он сделал это” — все эти вещи притягивают к бою. Многие фанаты могут не разбираться в единоборствах, что необходимо, чтобы правильно оценить хорошего бойца. Конечно, Конор — техничный боец, но самым популярным бойцом мира его сделала болтовня», — заявил Сен-Пьер в интервью Деметриусу Джонсону.