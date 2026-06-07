Гончаров о бое с Дзюбой: «Это уже цирк, что-то не спортивное. С футболистом, с женщиной, с инвалидом — это перебор. Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном»

«Хотел бы выиграть [у Гассиева]. Это моя работа. Если большой гонорар — я бы согласился. Готовился бы, тренировался на 100 процентов. Конечно, делал бы ставку на борьбу. Я не подхожу к своим боям с настроем “можно и выиграть, не тренируясь”. Так не бывает. У меня такое было в начале карьеры — и плохо заканчивалось.