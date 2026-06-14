Схватка с участием Чимаева и Дэниса завершилась массовой потасовкой

Чимаеву 32 года, на его счету 15 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. Он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе 2025 года благодаря победе над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, в мае 2026 года спортсмен уступил в титульном поединке американцу Шону Стрикленду.