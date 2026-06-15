Гэтжи на турнире UFC в Белом доме нанес Топурии первое поражение в карьере

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Представитель Испании Илия Топурия уступил американцу Джастину Гэтжи в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. Турнир проходил в Белом доме.
Американец победил техническим нокаутом из-за остановки поединка после четвертого раунда в связи с решением врача.
Топурии 29 лет, он потерпел 1-е поражение в смешанных единоборствах (MMA) при 17 победах. В поединке за титул чемпиона UFC в легком весе в июне 2025 года спортсмен нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. В декабре боец временно отказался от защиты титула из-за угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии. Спортсмен заявил, что не собирается проводить защиту титула до апреля 2026 года. В феврале 2024 года Топурия победил австралийца Александра Волкановски за титул в полулегком весе, но позднее освободил его для перехода в другую категорию.
Гэтжи 37 лет, на его счету теперь 28 побед при 5 поражениях в MMA. В январе американец единогласным решением судей победил британца Пэдди Пимблетта и стал временным обладателем чемпионского пояса в легком весе. Гэтжи в третий раз принимал участие в бою за титул в этой весовой категории: в мае 2020 года боец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, в мае 2022-го — Оливейре. Оба поединка завершились после успешного проведения удушающих приемов.