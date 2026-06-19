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Ветеран UFC Харди дал совет Гарри, как победить Махачева: «У Ислама есть криптонит для каждого»

Британский ветеран UFC Дэн Харди отреагировал на объявление титульного боя UFC в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри.

Источник: Sport24

Махачев и Гарри подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) 16 августа.

"Отличный бой. Гарри долгое время говорит, что станет чемпионом. Но теперь у него в дивизионе есть Ислам Махачев. А у Ислама есть криптонит для каждого соперника в дивизионе. Неважно, как идет бой, у Махачева есть навыки, чтобы доставить тебе проблемы.

Конечно, после тренировок в Бразилии Гарри куда более уверен в своем джиу-джитсу, но я не знаю, может ли он повторить на тренировках то, что ему покажет Махачев. Для этого нужно побывать в борцовском зале в Дагестане. Там собраны только элитные борцы, а Махачев находится на вершине среди этих ребят. И в полусреднем весе Ислам выглядит физически здоровее и сильнее. Иан Гарри — ловкий ударник, но ему нужно наносить ущерб Махачеву. Он не сможет 25 минут делать только тычки. Потому что иначе Махачев доберется до него", — заявил Харди в интервью Helen Yee Sports.

Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. На счету Иана Гарри 21 выигрыш в 22 поединках.

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