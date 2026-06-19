Ветеран UFC Харди дал совет Гарри, как победить Махачева: «У Ислама есть криптонит для каждого»

Конечно, после тренировок в Бразилии Гарри куда более уверен в своем джиу-джитсу, но я не знаю, может ли он повторить на тренировках то, что ему покажет Махачев. Для этого нужно побывать в борцовском зале в Дагестане. Там собраны только элитные борцы, а Махачев находится на вершине среди этих ребят. И в полусреднем весе Ислам выглядит физически здоровее и сильнее. Иан Гарри — ловкий ударник, но ему нужно наносить ущерб Махачеву. Он не сможет 25 минут делать только тычки. Потому что иначе Махачев доберется до него", — заявил Харди в интервью Helen Yee Sports.