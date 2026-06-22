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Глухой россиянин помог киргизу победить в UFC редким приемом: «Показал несколько вариантов»

Боец UFC Муртазали Магомедов из Киргизии рассказал о своей необычной победе на турнире в Лас-Вегасе.

Источник: Getty Images

Минувшей ночью Магомедов досрочно выиграл у Мелсика Багдасаряна редким болевым приемом «шотландский твистер».

"Аскар Аскаров приезжал к нам в лагерь месяц назад примерно, он и показал мне этот прием. Я спину хорошо забираю, но я не знал, что оттуда можно на твистер выходить. Он мне показал несколько вариантов, и это начало проходить.

Перед боем в раздевалке я отрабатывал приемы, и партнер мне говорит, что такой твистер пройдет. Он снял видео, а я им и победил. Потом скинем, покажем", — сказал Магомедов в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.

Аскаров выступал в UFC в 2019—2022 годах, но покинул организацию из-за проблем со слухом. Он становился чемпионом по вольной борьбе на Олимпиаде для глухих и слабослышащих спортсменов.