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Штырков: «Петра Яна засудили в бою с О’Мэлли. Обокрали, но не так, чтобы Петя убивал в одни ворота»

Бывший боец UFC Иван Штырков считает, что Петра Яна засудили в бою с Шоном О’Мэлли.

Источник: Getty Images

— Можешь назвать главный бой, в котором жестко засудили? Необязательно твой.

— По своим боям не помню. У меня не так много поражений: Эномото — удушающий, Исмаилов, Молдавский — все четко, не засудили. Петю Яна с О’Мэлли засудили, считаю, но не жестко. Это, опять же, разговор об искусственно созданных боях. О’Мэлли нужно было делать хайп. И Петя чуть-чуть не доработал, чтобы переехать это засуживание. Понимаешь? Если бы О’Мэлли был не нужен, думаю, Пете бы отдали бой. А там было предвзято именно в сторону О’Мэлли. Будто у судей была установка: если Петя не переедет его, как Мераба, или не уронит — то отдадим бой О’Мэлли. Так и случилось. Потом на нем заработали неплохо. Обокрали, но не так, чтобы Петя убивал в одни ворота. Но то, что не отдали победу, которую он заслужил, — это правда, — сказал Штырков «Совспорту».

Последний бой между Петром Яном и Шоном О’Мэлли прошел 22 октября 2022 года на турнире UFC 280. Поединок завершился скандальной победой О’Мэлли раздельным решением судей, которая до сих пор активно обсуждается фанатами и экспертами. Несмотря на то, что американец нанес больше ударов в голову, Петр Ян доминировал в партере, проведя 6 успешных тейкдаунов из 13. В итоге судьи вынесли вердикт в пользу О’Мэлли со счетом 29−28, 28−29, 28−29.

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