Штырков: «Петра Яна засудили в бою с О’Мэлли. Обокрали, но не так, чтобы Петя убивал в одни ворота»

— По своим боям не помню. У меня не так много поражений: Эномото — удушающий, Исмаилов, Молдавский — все четко, не засудили. Петю Яна с О’Мэлли засудили, считаю, но не жестко. Это, опять же, разговор об искусственно созданных боях. О’Мэлли нужно было делать хайп. И Петя чуть-чуть не доработал, чтобы переехать это засуживание. Понимаешь? Если бы О’Мэлли был не нужен, думаю, Пете бы отдали бой. А там было предвзято именно в сторону О’Мэлли. Будто у судей была установка: если Петя не переедет его, как Мераба, или не уронит — то отдадим бой О’Мэлли. Так и случилось. Потом на нем заработали неплохо. Обокрали, но не так, чтобы Петя убивал в одни ворота. Но то, что не отдали победу, которую он заслужил, — это правда, — сказал Штырков «Совспорту».