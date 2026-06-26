Сехудо: «Царукян находится на уровне рядом с Хабибом и Макгрегором»

Царукян не выходил в октагон UFC с ноября прошлого года, когда досрочно победил новозеландца Дэна Хукера.
— Арман Царукян находится на уровне рядом с Хабибом (Нурмагомедовым) и (Конором) Макгрегором. Что может быть лучше этого?
— Арман выше Топурии?
— Да, есть два простых доказательства. То, как Арман побеждал своих соперников, и то, что Илию побили в последнем бою. Теперь люди хотят увидеть следующего претендента. Ну, хорошо, Арман входит в топ-3. Минимум, в топ-5, — заявил Сехудо в эфире ютуб-шоу Pound4Pound.
Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.