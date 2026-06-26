Петр Ян объяснил, почему российские бойцы не доминируют в ММА: «У нас сильнейшие спортсмены»

— Являются ли россияне лучшими бойцами ММА?
— Я считаю, что да. У нас сильнейшие спортсмены в единоборствах. Но для UFC как для бизнес-компании важно охватить и вовлечь весь рынок. Поэтому есть чемпионы из каждой страны. И зрители из разных стран покупают трансляции. И так далее. А это деньги, — написал Ян в социальных сетях.
Петр Ян провел 25 боев в ММА и одержал 20 побед. Его следующая защита титула UFC еще не назначена.
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Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше