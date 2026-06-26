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Петр Ян объяснил, почему российские бойцы не доминируют в ММА: «У нас сильнейшие спортсмены»

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался об уровне отечественных представителей смешанных единоборств.

Источник: Getty Images

— Являются ли россияне лучшими бойцами ММА?

— Я считаю, что да. У нас сильнейшие спортсмены в единоборствах. Но для UFC как для бизнес-компании важно охватить и вовлечь весь рынок. Поэтому есть чемпионы из каждой страны. И зрители из разных стран покупают трансляции. И так далее. А это деньги, — написал Ян в социальных сетях.

Петр Ян провел 25 боев в ММА и одержал 20 побед. Его следующая защита титула UFC еще не назначена.

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