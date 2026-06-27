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Дэн Хукер: «Вы серьезно думаете, что Хабиб закончил карьеру, потому что мама сказала ему не драться?»

Дэн Хукер высказался о решении Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

Источник: Спортс‘’

«Вы серьезно думаете, что Хабиб не дрался, потому что мама сказала ему не драться? Он достаточно умен, чтобы понимать игру, все ее тонкости и детали. Он добился невероятной серии и, возможно, понял: “Это момент, когда я должен в последний раз бросить эти кости”. Он сказал: “Я доказал все, что должен был доказать”.

В глубине души он знал, что если продолжит, результат не всегда будет одинаковым. Он — идеальный пример того, когда нужно уйти, потому что остаться непобежденным в ММА очень сложно", — сказал Хукер.

Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гейджи.

«После каждой тренировки грели воду в ведре и стирались — вонючек у нас не было». Команда Хабиба изнутри.