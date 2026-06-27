Дэн Хукер: «Вы серьезно думаете, что Хабиб закончил карьеру, потому что мама сказала ему не драться?»

«Вы серьезно думаете, что Хабиб не дрался, потому что мама сказала ему не драться? Он достаточно умен, чтобы понимать игру, все ее тонкости и детали. Он добился невероятной серии и, возможно, понял: “Это момент, когда я должен в последний раз бросить эти кости”. Он сказал: “Я доказал все, что должен был доказать”.
В глубине души он знал, что если продолжит, результат не всегда будет одинаковым. Он — идеальный пример того, когда нужно уйти, потому что остаться непобежденным в ММА очень сложно", — сказал Хукер.
Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гейджи.
«После каждой тренировки грели воду в ведре и стирались — вонючек у нас не было». Команда Хабиба изнутри.