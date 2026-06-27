Дэн Хукер: «Вы серьезно думаете, что Хабиб закончил карьеру, потому что мама сказала ему не драться?»

«Вы серьезно думаете, что Хабиб не дрался, потому что мама сказала ему не драться? Он достаточно умен, чтобы понимать игру, все ее тонкости и детали. Он добился невероятной серии и, возможно, понял: “Это момент, когда я должен в последний раз бросить эти кости”. Он сказал: “Я доказал все, что должен был доказать”.