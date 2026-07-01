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Хабиб Нурмагомедов: «Следующий бой Умара будет большим — главное событие вечера, пять раундов»

Хабиб Нурмагомедов объявил о следующем поединке Умара Нурмагомедова.

Источник: Спортс‘’

«С младшим дали 30 минут грэпплинга. У него следующий бой будет большим — главное событие вечера, пять раундов», — написал Нурмагомедов.

Ранее Дэвид Мартинес из-за травмы снялся с боя против Умара. Бой должен был пройти на турнире UFC Abu Dhabi 25 июля.

Умар в январе победил Дейвисона Фигейредо. У него 20 побед и поражение в бою с Мерабом Двалишвили.

Хабиб — о бое Умара с Мартинесом: «Мы не выбираем соперников, кого дают с тем и деремся, а дальше посмотрим, куда приведут победы».

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