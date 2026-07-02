Джон Джонс назвал главную причину поражения Чимаева Стрикленду: «Хамзат к такому не привык»

"Думаю, когда Хамзата повалили на землю, это стало решающим моментом. Когда он лежал на спине, это, как мне кажется, и стало ключевым моментом — он не привык к такому положению.
Обычно он доминирует. И я думаю, что, оказавшись на земле и на спине, он, по сути, выбыл из боя. Я бы посоветовал поработать над своими слабыми сторонами… Я бы посоветовал изменить программу тренировок на выносливость и больше времени проводить на спине. Таким образом, в будущем, чувствуя себя в этой позиции комфортно, можно будет проводить болевые приемы.
Хамзат — отличный кикер, боксер и борец, особенно когда он применяет болевой прием на корпус. Но мы нечасто видим его лежащим на спине, поэтому я бы посоветовал вам вернуться к истокам и освоиться в положении лежа на спине, имея при этом сильную технику джиу-джитсу", — сказал Джонс в интервью Red Corner MMA.