Джон Джонс назвал главную причину поражения Чимаева Стрикленду: «Хамзат к такому не привык»

Обычно он доминирует. И я думаю, что, оказавшись на земле и на спине, он, по сути, выбыл из боя. Я бы посоветовал поработать над своими слабыми сторонами… Я бы посоветовал изменить программу тренировок на выносливость и больше времени проводить на спине. Таким образом, в будущем, чувствуя себя в этой позиции комфортно, можно будет проводить болевые приемы.