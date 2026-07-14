Русский нокаутер из Узбекистана подерется с Анкалаевым. Кто такой Богдан Гуськов

Теперь Богдану предстоит самый серьезный вызов в карьере — бой с Магомедом Анкалаевым. Магомед считается одним из сильнейших бойцов дивизиона, универсалом, опасным как в стойке, так и в партере. Для Гуськова это шанс не просто громко заявить о себе, а ворваться в число главных претендентов на титул. Богдан уже высказывался о возможном бое с Анкалаевым. Он называл дагестанца бесспорным лидером дивизиона, но при этом отмечал, что имеет собственное понимание того, как с ним нужно работать. «Магомеда как дворового щегла не забьешь», — говорил он, подчеркивая, что Анкалаева нельзя перебить в открытом размене и нужен более хитрый, игровой подход. Гуськов отмечал, что его тактика строилась бы на том, чтобы вытягивать соперника и заставлять его работать, а не вступать с ним в прямую силовую дуэль. Теперь у него есть возможность проверить свои теории на практике.