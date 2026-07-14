Русский нокаутер из Узбекистана подерется с Анкалаевым. Кто такой Богдан Гуськов

Магомед Анкалаев неожиданно получил нового соперника на турнире UFC в Абу-Даби 25 июля. Вместо Халила Раунтри на коротком уведомлении в октагон выйдет Богдан Гуськов — русский нокаутер из топ-10 полутяжелого дивизиона. Раунтри выбыл из-за травмы, и матчмейкеры UFC оперативно нашли замену в лице одного из самых опасных ударников дивизиона. Для Гуськова это не просто выход на коротком уведомлении, а шанс ворваться в титульную гонку, сразившись с бывшим чемпионом.
Богдан — обладатель довольно уникальной для бойцов ММА биографии. Он родился 12 сентября 1992 года в поселке Дукент в Узбекистане, где прожил первые 20 лет жизни. Там он окончил школу и радиотехнический колледж, там же начал заниматься спортом — легкой атлетикой, волейболом, а затем и боксом. В 19 лет Гуськов переехал в Москву, но спортивную карьеру продолжил не сразу, а вернулся в бои только в 22 года, начав с кикбоксинга.
Дебютировав в профессионалах в декабре 2015 года, он быстро набрал обороты, завоевав звания мастера спорта по боксу и ММА, а также став серебряным призером чемпионата России по грэпплингу. На протяжении нескольких лет он набивал руку в российских лигах — Fight Nights, RCC, GTC, — а затем путь привел его в «ММА Серию», где он одержал три досрочные победы и обратил на себя внимание скаутов UFC. В июле 2023 года он подписал контракт с сильнейшей лигой мира.
В UFC Гуськов дебютировал в сентябре 2023 года — и сразу против Волкана Оздемира, экс-претендента на титул. Тот бой сложился для Богдана неудачно: Оздемир задушил его в первом раунде. Однако это поражение пока остается для Гуськова единственным в UFC. Уже в следующем поединке он нокаутировал Зака Паугу в первом раунде. Затем была досрочная победа над Райаном Спэнном — 11-м номером рейтинга на тот момент, которого Гуськов эффектно добил во втором раунде. В январе 2025 года он задушил «гильотиной» Билли Элекану, а в июле того же года в Абу-Даби в первом раунде нокаутировал Никиту Крылова.
Бой с Яном Блаховичем, который состоялся 7 декабря 2025 года на UFC 323 в Лас-Вегасе, завершился ничьей большинством судейских голосов (один отдал победу поляку, двое насчитали 28−28), при этом Гуськов во втором раунде уронил экс-чемпиона. Реванш был назначен на 9 мая 2026 года, а затем отменен из-за травмы Блаховича.
Гуськов — ярко выраженный финишер. Из 18 побед 15 он одержал нокаутом или техническим нокаутом, еще три — сабмишеном. При этом 13 его побед завершились уже в первом раунде. Он бьет жестко, точно и с обеих рук, при этом Гуськов — не просто панчер, а разносторонний боец, который неплох и в БЖЖ.
Отдельная история — флаги, с которыми Гуськов выходит в октагон. Он этнический русский и православный христианин, но при этом родился и вырос в Узбекистане. В каждом своем бою он выносит два флага — российский и узбекский, сшитые вместе. «Я с огромным удовольствием выношу российский флаг. Также с гордостью поднимаю флаг Узбекистана. Это мои две родные страны, которые я не собираюсь никогда разделять», — говорил он в интервью. Более того, именно Гуськов вернул российский триколор в октагон UFC после двухлетнего перерыва, когда в 2024 году вышел на бой против Зака Пауги.
Теперь Богдану предстоит самый серьезный вызов в карьере — бой с Магомедом Анкалаевым. Магомед считается одним из сильнейших бойцов дивизиона, универсалом, опасным как в стойке, так и в партере. Для Гуськова это шанс не просто громко заявить о себе, а ворваться в число главных претендентов на титул. Богдан уже высказывался о возможном бое с Анкалаевым. Он называл дагестанца бесспорным лидером дивизиона, но при этом отмечал, что имеет собственное понимание того, как с ним нужно работать. «Магомеда как дворового щегла не забьешь», — говорил он, подчеркивая, что Анкалаева нельзя перебить в открытом размене и нужен более хитрый, игровой подход. Гуськов отмечал, что его тактика строилась бы на том, чтобы вытягивать соперника и заставлять его работать, а не вступать с ним в прямую силовую дуэль. Теперь у него есть возможность проверить свои теории на практике.
Евгений Нарижный