Хабиб — о весогонках: «Каждый человек имеет право выбора. Хочет гонять 15−20 кг — его проблема»

"На войне все средства хороши. Тот же Шон Стрикленд. Ты видел его фотку в межсезонье? Он весит 105 кг — как минимум 103 кг. Он будет гонять до 84 кг — хочешь этого ты или нет. А вот ты, весящий 84 кг, выступай в своем весе, Стрикленд сгонит до 84 кг, в день боя будет весить 95 кг — и мы там увидимся. А будет ему тяжело или нет — не твои дела, потому что есть свобода выбора.
В межсезонье я весил 87 кг и всегда гонял до 70. Потому что мои соперники гоняли — и мне приходилось. Я не любил это дело. Когда у тебя в организме всего 7−8% жира, оттуда ты гоняешь 17 кг, а через 24 часа надо драться три-пять раундов не просто против прохожего, а против лучшего бойца мира, это очень тяжело.
Казалось бы, давайте все остановимся на своих весах и будем выступать в них. Но может ли тебе организация запретить [гонять вес]? Как? В One FC хотели решить этот вопрос: сдавали тесты, много волокиты. Мое личное мнение: каждый человек имеет право выбора. Хочет он гонять 15−20 кг — его проблема. Ты подписываешь контракт, если что-то случается — ты сам выбрал.
Профессиональный спорт, особенно бои, не про здоровье. Я всегда начинал скидывать вес за 40 дней, подготовка занимала 100 дней. Набирал 11−12 кг [на следующий день после весогонки]. Если бы я выступал в весе, с которым ходил в межсезонье, то дрался бы с бойцами, которые на 12 кг больше меня.
Как устроено в борьбе? Ты утром взвешиваешься, а через два часа борешься. Если, как в боях, хочешь согнать 15 кг и выйти бороться через два часа, то не сделаешь так, потому что выйдешь мертвым. В MMA как: утром взвесился, а следующим вечером дерешься — много времени. Единственное [что можно изменить] — сделать маленький промежуток между взвешиванием и боем. Например, в 12 дня взвесился, отдохнул, в 9 вечера подрался. Будут меньше гонять", — сказал Хабиб.
Хабиб назвал любимых футболистов: «Зидан, Роналду, Ибрагимович. Ван Нистелрой нравился. Сейчас считаю лучшими Витинью, Хвичу, Мбаппе и Ямаля».
Хабиб у Смолова: весогонки — норм, новый формат ЧМ и политика UFC — не норм.