Хабиб — о весогонках: «Каждый человек имеет право выбора. Хочет гонять 15−20 кг — его проблема»

"На войне все средства хороши. Тот же Шон Стрикленд. Ты видел его фотку в межсезонье? Он весит 105 кг — как минимум 103 кг. Он будет гонять до 84 кг — хочешь этого ты или нет. А вот ты, весящий 84 кг, выступай в своем весе, Стрикленд сгонит до 84 кг, в день боя будет весить 95 кг — и мы там увидимся. А будет ему тяжело или нет — не твои дела, потому что есть свобода выбора.