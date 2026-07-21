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Хабиб Нурмагомедов не включил Лионеля Месси в символическую сборную чемпионата мира

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не включил Лионеля Месси в символическую сборную по итогам чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

Центр защиты: Дайо Упамекано (Франция) и Пау Кубарси (Испания).

Левый защитник: Джед Спенс (Англия).

Правый защитник: Ашраф Хакими (Марокко).

Центр полузащиты: Джуд Беллингем (Англия) и Родри (Испания).

Левый вингер: Ламин Ямаль (Испания).

Правый вингер: Майкл Олисе (Франция).

Нападающие: Киллиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Тренер: Луис де ла Фуэнте (Испания).

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