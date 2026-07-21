Хабиб Нурмагомедов не включил Лионеля Месси в символическую сборную чемпионата мира

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).
Центр защиты: Дайо Упамекано (Франция) и Пау Кубарси (Испания).
Левый защитник: Джед Спенс (Англия).
Правый защитник: Ашраф Хакими (Марокко).
Центр полузащиты: Джуд Беллингем (Англия) и Родри (Испания).
Левый вингер: Ламин Ямаль (Испания).
Правый вингер: Майкл Олисе (Франция).
Нападающие: Киллиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия).
Тренер: Луис де ла Фуэнте (Испания).
Хабиб и Махачев на финале ЧМ-2026: привет односельчанам от Батистуты и «финал ЛЧ был намного интереснее».