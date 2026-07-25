Выступающий за Турцию уроженец Чечни попал в больницу перед боем в UFC

«Вчера вечером Ислам попал в больницу из-за инфекции и несколько часов находился под наблюдением врачей. Несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы бой все-таки состоялся, было принято совместное с UFC решение снять Ислама с поединка в интересах его здоровья и благополучия», — говорится в сообщении в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Дулатова.