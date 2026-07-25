Выступающий за Турцию уроженец Чечни попал в больницу перед боем в UFC

Боец Ислам Дулатов из-за болезни снялся с турнира UFC Fight Night в Абу-Даби, который пройдет 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба UFC.
27-летний Дулатов, который родился в Чечне и сейчас представляет Турцию, должен был провести бой против бразильца Веллингтона Турмана.
«Вчера вечером Ислам попал в больницу из-за инфекции и несколько часов находился под наблюдением врачей. Несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы бой все-таки состоялся, было принято совместное с UFC решение снять Ислама с поединка в интересах его здоровья и благополучия», — говорится в сообщении в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Дулатова.
На счету Дулатова 12 побед и одно поражение в ММА. В UFC он дебютировал летом 2025 года, нокаутировав американца Адама Фюгитта.