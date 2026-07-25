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Российский боец Тучалов выиграл дебютный поединок в UFC

26-летний Магомед Тучалов победил бразильца Брендсона Рибейро единогласным решением судей.

Источник: РБК Спорт

Российский боец Магомед Тучалов одержал победу над бразильцем Брендсоном Рибейро на турнире UFC Fight Night, который проходит в Абу-Даби.

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых все судьи отдали победу 26-летнему россиянину — 29−28, 29−28, 29−28.

Тучалов провел дебютный бой в UFC. Всего у него шесть побед в шести поединках в ММА, ранее он был чемпионом UAE Warriors в полутяжелом весе.

На счету 29-летнего Рибейро 17 побед и 11 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. В UFC он проиграл уже четвертый бой подряд.

В главном поединке турнира сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан.

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