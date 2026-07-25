Русско-бразильский феномен! Уокер пятый раз подряд победил в UFC болевым на ногу и вошел в историю

Турнир UFC в Абу-Даби прошел экватор, и только что завершился главный поединок предварительной программы: бразилец из России Вальтер Уокер подрался с американцем Томасом Петерсоном.
Уокер — один из наиболее любопытных и многообещающих тяжеловесов UFC прямо сейчас. К своим 28 годам бразилец уже успел одержать четыре победы в лиге и обосноваться на 13-й строчке рейтинга. Стоит отметить, что Вальтер пока ни разу не пересекался с по-настоящему опасными соперниками, и кажется, будто матчмейкеры ведут его к вершине не самым сложным путем. Однако в случае с Уокером как-то даже не хочется обращать внимания на подобное, поскольку бразилец в каждом из своих поединков делает все, чтобы за ним было интересно наблюдать.
Уокер уже стал автором уникального достижения. Он — первый боец UFC в истории, кому удалось победить четыре раза подряд скручиванием пятки (болевой прием на ногу). Элемент довольно редкий и сложный в исполнении, так что умение Вальтера делать его так стабильно действительно впечатляет. Уокер, поняв свою главную фишку, тут же сделал апгрейт образа: теперь бразилец на каждом взвешивании появляется с бутафорской отрубленной ступней на шее.
Кроме того, Уокера полюбили в России. Боец восемь лет живет в нашей стране (если точнее, в Подмосковье), тренируется в столичном зале команды Gor MMA и уже неплохо говорит по-русски. Более того, Вальтер и себя называет наполовину русским, а на некоторые свои бои в UFC он выходил под песню Татьяны Куртуковой «Матушка».
Сегодня соперником Уокера стал Томас Петерсен. На счету 31-летнего американца до сегодняшнего дня было 15 профессиональных выступлений. До встречи с Вальтером Петерсон успел провести в UFC шесть поединков — в трех случаях выиграл и столько же раз уступил. В бою с Уокером американец мог одержать вторую победу подряд, поскольку в апреле этого года ему удалось одолеть бразильца Гильерме Пата. На счету Петерсена до сегодняшнего дня было семь нокаутов, правда, все они были оформлены еще до UFC. В лучшей организации мира Томас если и побеждал, то только решением. Зато проигрывать нокаутом в UFC ему довелось дважды — в боях с Шамилем Газиевым и Витором Петрино.
Вальтер Уокер не стал слишком долго застаиваться с Петерсоном в стойке. Он буквально уронил соперника на себя, упав на спину, и оказался в диагональном контроле. Позиция считается более выгодной для того, кто находится сверху, но в случае с Уокером все несколько сложнее (не просто так он инициировал этот перевод). Подождав немного, Вальтер очень скоро начал выходить на болевой прием на ногу. В очередной раз! Да, соперник в первую очередь был готов к тому, что Уокер попытается сделать именно это, но все равно в итоге оказался не готов к попыткам бразильца из России провести болевой. Сперва Вальтер попытался провести коронное скручивание пятки, но Петерсен сумел выбраться из замка. Тем не менее, сбросить захват полностью ему не удалось, и очень быстро Уокер перешел на попытку провести другой прием — на этот раз направленный на икроножную мышцу. Несколько секунд Томас потерпел, но надолго его не хватило. Вальтер одержал пятую победу подряд в UFC болевым на ногу. Абсолютно феноменальная статистика! И даже если Уокер по итогу своей карьеры не добьется больших успехов в UFC, в истории лиги он уже точно останется, ведь никто ранее не делал ничего подобного.
Иван Ковалев