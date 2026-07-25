Русско-бразильский феномен! Уокер пятый раз подряд победил в UFC болевым на ногу и вошел в историю

Вальтер Уокер не стал слишком долго застаиваться с Петерсоном в стойке. Он буквально уронил соперника на себя, упав на спину, и оказался в диагональном контроле. Позиция считается более выгодной для того, кто находится сверху, но в случае с Уокером все несколько сложнее (не просто так он инициировал этот перевод). Подождав немного, Вальтер очень скоро начал выходить на болевой прием на ногу. В очередной раз! Да, соперник в первую очередь был готов к тому, что Уокер попытается сделать именно это, но все равно в итоге оказался не готов к попыткам бразильца из России провести болевой. Сперва Вальтер попытался провести коронное скручивание пятки, но Петерсен сумел выбраться из замка. Тем не менее, сбросить захват полностью ему не удалось, и очень быстро Уокер перешел на попытку провести другой прием — на этот раз направленный на икроножную мышцу. Несколько секунд Томас потерпел, но надолго его не хватило. Вальтер одержал пятую победу подряд в UFC болевым на ногу. Абсолютно феноменальная статистика! И даже если Уокер по итогу своей карьеры не добьется больших успехов в UFC, в истории лиги он уже точно останется, ведь никто ранее не делал ничего подобного.