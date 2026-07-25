Друг Чимаева вырвал победу у бойца из команды Хабиба. Вагаев успешно дебютировал в UFC на глазах у Хамзата

Как и ожидалось, бой получился крайне упорным. С первых мгновений в октагоне началась борьба, и ее инициатором стал Вагаев. Поначалу казалось, что Абубакар как-то слишком уверено перевел Изагахмаева, но очень скоро Сайгид собрался и начал возвращать проигранные эпизоды. Ближе к концу раунда Вагаев будто бы немного подустал, и соперник воспользовался этим, попав несколькими неплохими ударами в стойке. Неплохая концовка первого отрезка от дагестанца, хотя за его оппонентом было преимущество в контроле. Во втором раунде Абубакар прибавил не только в борьбе, но и стал чаще попадать в стойке. Теперь показалось, что на концовку этого отрезка сил оказалось меньше уже у Сайгида. В третьем раунде инициатива продолжила переходить от одного соперника к другому. И если говорить о второй половине отрезка, то в ней Изагахмаеву удалось перехватить преимущество. В самой концовке Сайгид даже забрался в партер и попытался исполнить болевой.