Друг Чимаева вырвал победу у бойца из команды Хабиба. Вагаев успешно дебютировал в UFC на глазах у Хамзата

Только что на турнире UFC в Абу-Даби состоялся один из самых многообещающих поединков. Бывший чемпион ACA в полусреднем весе и дебютант американской лиги Абубакар Вагаев подрался с Сайгидом Изагахмаевым, представляющим команду Хабиба Нурмагомедова.
Поединки россиян между собой в UFC всегда обращают на себя особое внимание. В этом случае интрига заключалась не только в том, что драться собирались соотечественники, но и в связях бойцов с большими звездами. Изагахмаев, как было сказано выше, из команды Хабиба, а Вагаев — близкий друг Хамзата Чимаева. Что интересно, в лиге будто бы неслучайно свели именно этих атлетов в октагоне. Изначально планировалось, что соперником Вагаева на турнире в Абу-Даби станет другой дебютант UFC — Магомедрасул Гасанов, он тоже представляет Академию Абдулманапа Нурмагомедова. А когда стало известно, что Гасанов не сможет выступить на мероприятии в ОАЭ, в соперники Вагаеву подобрали другого соратника Хабиба — Изагахмаева.
Абубакар Вагаев — двукратный чемпион ACA в полусреднем весе, а общая статистика чеченца за 12 лет выступлений в организации — 11−1. В своем последнем поединке он уверенно одолел одного из лучших бойцов лиги Альберта Туменова и вернул себе титул спустя два с половиной года после потери. Почти в каждом из своих успешных выступлений Вагаев мучил соперников на полу, однако стоит отметить, что свой путь в боевом спорте он начинал с ударных дисциплин — бокса и кикбоксинга.
Сайгид Изагахмаев дебютировал в UFC в ноябре 2025-го. Тогда его соперником стал Николас Далби, и россиянин не сумел справиться со стартовым испытанием, уступив раздельным решением. Многие поклонники единоборств в нашей стране наверняка удивились такому результату, поскольку Изагахмаев считался одним из сильнейших полусредневесов команды Хабиба Нурмагомедова. До дебюта в UFC на счету Сайгида было 22 победы (три из них — в ONE) при всего двух поражениях. Кроме того, он шел на серии из пяти успешных выступлений.
Как и ожидалось, бой получился крайне упорным. С первых мгновений в октагоне началась борьба, и ее инициатором стал Вагаев. Поначалу казалось, что Абубакар как-то слишком уверено перевел Изагахмаева, но очень скоро Сайгид собрался и начал возвращать проигранные эпизоды. Ближе к концу раунда Вагаев будто бы немного подустал, и соперник воспользовался этим, попав несколькими неплохими ударами в стойке. Неплохая концовка первого отрезка от дагестанца, хотя за его оппонентом было преимущество в контроле. Во втором раунде Абубакар прибавил не только в борьбе, но и стал чаще попадать в стойке. Теперь показалось, что на концовку этого отрезка сил оказалось меньше уже у Сайгида. В третьем раунде инициатива продолжила переходить от одного соперника к другому. И если говорить о второй половине отрезка, то в ней Изагахмаеву удалось перехватить преимущество. В самой концовке Сайгид даже забрался в партер и попытался исполнить болевой.
После окончания боя сложно было сказать, кому именно судьи поднимут руку. В итоге все трое боковых посчитали бой одинаково: 2−1 по раундам в пользу Вагаева. Победа получилась на характере, а бой вышел, пожалуй, не самым ярким, хотя и очень нервным и упорным. Абубакару удалось успешно дебютировать в UFC, и что должно быть особенно приятно, чеченец сделал это на глазах своего друга Хамзата Чимаева, который его секундировал. Что касается Изагахмаева, то он, к сожалению, потерпел уже второе поражение в двух боях в UFC, и это очень обидно, учитывая, что Сайгид — очень талантливый и хорошо обученный атлет.
Иван Ковалев