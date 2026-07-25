Зайнуков — после победы над Ржепецки: «Илия Топурия, привет!»

"Илия Топурия, привет! Мой соперник говорил, что он в команде Топурии. Но они не знают, что мы с команды Хабиба Нурмагомедова, школа Абдулманапа Нурмагомедова!
Нет разницы, с кем драться, любого жду", — сказал Зайнуков.
Это он побил друга Конора. Боец-мем из команды Хабиба, которого фанаты сравнивают со свиньей.
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше