Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зайнуков — после победы над Ржепецки: «Илия Топурия, привет!»

Магомед Зайнуков высказался после победы в дебютном бою в UFC над Дамианом Ржепецки, который тренировался с командой Илии Топурии.

"Илия Топурия, привет! Мой соперник говорил, что он в команде Топурии. Но они не знают, что мы с команды Хабиба Нурмагомедова, школа Абдулманапа Нурмагомедова!

Нет разницы, с кем драться, любого жду", — сказал Зайнуков.

Это он побил друга Конора. Боец-мем из команды Хабиба, которого фанаты сравнивают со свиньей.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше