Друг Махачева издевательски вынес бойца из команды Топурии и передал привет грузину. Шикарный дебют Зайнукова в UFC

Зайнуков показал серьезную разницу в классе между ним и его 24-летним соперником. Жепецки много двигался, постоянно финтил, но бросаться на соперника с атаками не спешил. Магомед работал спокойно, расслабленно и всегда выбирал идеальные моменты для своих ударов. Уже в первом раунде россиянин обозначил уверенное преимущество над поляком, хотя последний все еще выглядел достойно. Однако по мере того, как Зайнуков набирал обороты, ситуация для Жепецки заметно усложнялась. Со второго раунда Магомед начал доминировать над Дамианом: локти из клинча, лоу-кики, правые прямые сквозь блок и даже фронт-кики в лицо — поляку изрядно доставалось от соперника, поймавшего кураж. Казалось, Зайнукову осталось самую малость добавить, чтобы оформить финиш, но он не собирался форсировать события, поскольку бой и так был полностью под его контролем. К концу третьего раунда Жепецки выглядел совсем плохо: движения были уже не такими бодрыми, а лицо залило кровью.