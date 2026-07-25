Друг Махачева издевательски вынес бойца из команды Топурии и передал привет грузину. Шикарный дебют Зайнукова в UFC

Только что на турнире UFC в Абу-Даби подошло к концу четвертое по значимости событие: бой провели Магомед Зайнуков и Дамиан Жепецки. Для легковеса из команды Хабиба Нурмагомедова, как и для его соперника, этот поединок стал дебютным в сильнейшей лиге мира.
Зайнукову 31 год, и он считается одним из сильнейших ударников команды Хабиба. Так вышло, поскольку в ММА Магомед пришел из тайского бокса и кикбоксинга, где выиграл немало титулов. В его послужном списке многочисленные победы на чемпионатах мира, Европы и России. Кроме того, Зайнуков — двукратный интерконтинентальный чемпион WMC среди профессионалов и заслуженный мастер спорта по муай-тай.
В смешанных единоборствах Магомед до сегодняшнего дня провел всего восемь поединков, а его карьера в ММА началась не так давно — в феврале 2021-го. В пяти случаях Зайнуков победил досрочно, и речь, разумеется, о нокаутах (прямых и технических). В целом, дагестанец предпочитает драться ярко и всегда идет за финишем, так что его приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта осенью прошлого года было вполне логичным шагом от лиги.
В отборе Зайнуков пусть и не досрочно, но довольно ярко победил Лукаса Кальдаса и получил контракт с UFC. Дальше пошла длительная подготовка, а затем, в середине года, стало известно, что Магомед дебютирует в лиге на турнире в Абу-Даби 25 июля. И судя по тому, какой соперник ему достался, матчмейкеры решили устроить проспекту еще один своеобразный отбор. Дело в том, что зачастую лига дает своим многообещающим новичкам не самых опасных соперников на бумаге и порой старается вести их аккуратно. Однако Зайнукову пришлось идти иным путем, ведь ему сходу дали в оппоненты непобежденного финишера из Польши.
Дамиану Жепецки всего 24 года, но на его счету до сегодняшнего дня было 10 профессиональных выступлений. В каждом из своих поединков Жепецки победил, причем в девяти случаях досрочно — четырежды отправлял соперников в нокаут и пять раз заставлял сдаться. В UFC поляк ранее не выступал, зато на его счету семь боев в польской организации FEN, где он даже успел побыть чемпионом.
Кроме того, интересно, что Жепецки тренируется в команде бывшего чемпиона UFC Илии Топурии. В этом также крылась определенная интрига, ведь между грузином и соратником Зайнукова Исламом Махачевым уже давно развивается заочный конфликт. Топурия долгое время выпрашивал у лиги бой с чемпионом из России, однако этот вариант стал потерял актуальность, когда Илия проиграл Джастину Гейджи. Тем не менее, напряжение между командами все же осталось, что отмечал Жепецки до боя.
Зайнуков показал серьезную разницу в классе между ним и его 24-летним соперником. Жепецки много двигался, постоянно финтил, но бросаться на соперника с атаками не спешил. Магомед работал спокойно, расслабленно и всегда выбирал идеальные моменты для своих ударов. Уже в первом раунде россиянин обозначил уверенное преимущество над поляком, хотя последний все еще выглядел достойно. Однако по мере того, как Зайнуков набирал обороты, ситуация для Жепецки заметно усложнялась. Со второго раунда Магомед начал доминировать над Дамианом: локти из клинча, лоу-кики, правые прямые сквозь блок и даже фронт-кики в лицо — поляку изрядно доставалось от соперника, поймавшего кураж. Казалось, Зайнукову осталось самую малость добавить, чтобы оформить финиш, но он не собирался форсировать события, поскольку бой и так был полностью под его контролем. К концу третьего раунда Жепецки выглядел совсем плохо: движения были уже не такими бодрыми, а лицо залило кровью.
Зайнуков в концовке откровенно куражился, исполняя эффектные удары ногами, руками и локтями. Залетало почти все, однако финишировать Жепецки все же не вышло. Тем не менее, победа Магомеда получилась более чем убедительной, и сразу после нее он даже позволил себе передать злорадный привет Илие Топурии. Зайнукову удалось очень эффектно дебютировать в UFC, и теперь Магомеда впереди ждут новые испытания. Интересно увидеть, как он проявит себя в боях с сильнейшими борцами дивизиона, потому что в случае с ударниками все более-менее понятно: любому из них будет очень непросто справиться с Зайнуковым.
Иван Ковалев