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Экс-чемпион UFC Анкалаев выиграл главный бой на турнире в Абу-Даби

Российский боец техническим нокаутом в пятом раунде победил Богдана Гуськова, который представляет Узбекистан.

Источник: Getty Images

Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Абу-Даби.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе победил техническим нокаутом в пятом раунде.

На счету 34-летнего Анкалаева 22 победы, два поражения и одна ничья в ММА (еще один бой признан несостоявшимся). До этого боя он занимал второе место в рейтинге полутяжелого веса UFC, чемпионом является новозеландец Карлос Ульберг.

В марте 2025 года Анкалаев завоевал чемпионский пояс, победив бразильца Алекса Перейру. Уже в следующем бою, в октябре, он потерял титул, уступив в реванше Перейре техническим нокаутом в первом раунде.

33-летний Гуськов, который занимал девятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC, вышел на бой на коротком уведомлении, заменив получившего травму американца Халила Раунтри. У него теперь 18 побед, четыре поражения и одна ничья.

Российские бойцы успешно выступили на турнире в Абу-Даби:

Магомед Зайнуков победил поляка Дамиана Жепецкого, Ризван Куниев — американца Тайрелла Форчуна, Абубакар Вагаев — соотечественника Сайгида Изагахмаева, Магомед Тучалов — бразильца Брендсона Рибейро.

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