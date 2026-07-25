Экс-чемпион UFC Анкалаев выиграл главный бой на турнире в Абу-Даби

Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Абу-Даби.
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе победил техническим нокаутом в пятом раунде.
На счету 34-летнего Анкалаева 22 победы, два поражения и одна ничья в ММА (еще один бой признан несостоявшимся). До этого боя он занимал второе место в рейтинге полутяжелого веса UFC, чемпионом является новозеландец Карлос Ульберг.
В марте 2025 года Анкалаев завоевал чемпионский пояс, победив бразильца Алекса Перейру. Уже в следующем бою, в октябре, он потерял титул, уступив в реванше Перейре техническим нокаутом в первом раунде.
33-летний Гуськов, который занимал девятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC, вышел на бой на коротком уведомлении, заменив получившего травму американца Халила Раунтри. У него теперь 18 побед, четыре поражения и одна ничья.
Российские бойцы успешно выступили на турнире в Абу-Даби:
Магомед Зайнуков победил поляка Дамиана Жепецкого, Ризван Куниев — американца Тайрелла Форчуна, Абубакар Вагаев — соотечественника Сайгида Изагахмаева, Магомед Тучалов — бразильца Брендсона Рибейро.