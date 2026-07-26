Дмитрий Бивол и Александр Овечкин встретились в Санкт-Петербурге

Бивол выложил в соцсети фото с геолокацией.
25 июля в Санкт-Петербурге прошел «Матч года», где играли команды Михаила Сергачева и Артемия Панарина. Овечкин был в составе команды Сергачева.
Дмитрий Бивол перенес операцию на локте.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше