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Дмитрий Бивол и Александр Овечкин встретились в Санкт-Петербурге

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол и хоккеист Александр Овечкин встретились в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс‘’

Бивол выложил в соцсети фото с геолокацией.

25 июля в Санкт-Петербурге прошел «Матч года», где играли команды Михаила Сергачева и Артемия Панарина. Овечкин был в составе команды Сергачева.

Дмитрий Бивол перенес операцию на локте.

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