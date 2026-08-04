Алекс Перейра встретился с Неймаром

Неймар пригласил Перейру на свой благотворительный ауцкион.
«Вместе с двумя детьми приехал на аукцион Неймара. Спасибо за приглашение. Каждый раз, когда нужно помочь серьезному проекту, который делает лучше жизнь многих детей и семей, на меня можно рассчитывать. Поздравляю Неймара и его команду с проделанной работой. Пусть бог продолжит благословлять проект. Было приятно стать частью этого момента», — написал Перейра.
Алекс Перейра: «Хочу провести один бой и подраться за пояс».
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