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Джейк Пол — Хабибу: «Если бы ты выступал за нас, это кардинально изменило бы этот вид спорта навсегда»

Глава MVP Джейк Пол на турнире PFL в Нью-Йорке встретился с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Благодаря этому слиянию [PFL] с MVP мы навсегда изменим ММА, чтобы обеспечить бойцам лучшие условия жизни. Если бы ты выступал за нас, это кардинально изменило бы этот вид спорта навсегда», — сказал Пол.

30 июля промоушены MVP и PFL объединились в одну лигу. Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а глава PFL Джон Мартин займет должность генерального директора и место в совете директоров.

Хабиб Нурмагомедов — о контракте с UFC: «Даже через 20 лет я не смогу подраться в другом промоушене».