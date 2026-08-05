Джейк Пол — Хабибу: «Если бы ты выступал за нас, это кардинально изменило бы этот вид спорта навсегда»

«Благодаря этому слиянию [PFL] с MVP мы навсегда изменим ММА, чтобы обеспечить бойцам лучшие условия жизни. Если бы ты выступал за нас, это кардинально изменило бы этот вид спорта навсегда», — сказал Пол.
30 июля промоушены MVP и PFL объединились в одну лигу. Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а глава PFL Джон Мартин займет должность генерального директора и место в совете директоров.
Хабиб Нурмагомедов — о контракте с UFC: «Даже через 20 лет я не смогу подраться в другом промоушене».