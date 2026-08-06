Блахович предсказал победителя боя Махачев — Гэрри: «Его никто не сможет остановить»

Махачев и Гэрри поспорят за титул в главном событии турнира UFC 330 в Филадельфии (США) 16 августа.
«Ислам победит. Я не вижу никого, кто сможет остановить его прямо сейчас в полусреднем дивизионе», — заявил Блахович в интервью Джеймсу Линчу.
Ислам Махачев провел 29 боев в ММА, одержал 28 побед и потерпел 1 поражение. Рекорд Иэна Гэрри «21−1» в смешанных единоборствах.
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Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
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