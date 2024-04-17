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10:19 (мск), источник: ТАСС

Бутман рад, что в честь россиян на Олимпиаде не будет играть собачий вальс

В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов.

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Народный артист РФ саксофонист Игорь Бутман рад тому, что Международный олимпийский комитет (МОК) не выбрал собачий вальс в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Париже. Об этом он рассказал ТАСС.

19 марта МОК утвердил флаг и гимн нейтральных спортсменов. В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов.

«Я бы не обращал на это внимания, — сказал Бутман. — Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — не важно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами».

На Олимпиадах в Токио и Пекине в честь побед россиян звучала музыка из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

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